Провокаций на админгранице с оккупированным Крымом не было, - Госпогранслужба

Об этом РБК-Украина сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня усиленные меры безопасности на админгранице продолжаются. "Никаких провокаций не было зафиксировано. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая", - добавил Шевцов.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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