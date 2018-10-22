Чубаров призвал крымских татар на оккупированном полуострове поддержать политзаключенных и прийти на суды

"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими заключенными, кинувшими вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может оказать особую помощь героям и их семьям", - написал он на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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Чубаров уточнил, что каждый соотечественник, проживающий в Крыму, должен оказать помощь политзаключенным и их семьям.

"Приходите на судебные заседания, на которых преступники-российские оккупанты судят преданных своему народу, своей земле и своему государству граждан, пытаются сломить любящих свои семьи и уважающих своих соседей соотечественников. Наши братья в тюрьмах российских оккупантов остаются несломленными, потому что верят во Всевышнего Аллаха и уверены в каждом из нас, остающихся на свободе", - добавил Чубаров.





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