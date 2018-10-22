С начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"За девять месяцев 2018 г. иностранные граждане на территории нашей страны совершили более 2000 уголовных и более 50 000 административных правонарушений", - написал он.

По словам Аброськина, более 1,3 тыс. материалов из этого количества административных правонарушений составлено за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.



Инфографика: Аброськин/Facebook

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"По моему личному убеждению, иностранцы, которые не уважают законы нашего государства, должны покинуть территорию нашей страны", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщил Аброськин, с начала года полиция задокументировала 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки.