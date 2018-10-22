В течение недели на пожарах погибли 32 человека, на водных объектах - 6, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, в течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 6 человек и пострадал 1 человек.
Кроме того, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 423 чрезвычайных события. В результате принятых спасателями мер спасены 43 человека.
"Ликвидировано 2 тыс. 66 пожаров, спасены на пожарах 37 человек и не допущено уничтожение огнем 586 зданий и 59 ед. техники. На пожарах погибли 32 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 702 тыс. грн.", - сказано в сообщении.
Также, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 260 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 467 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
За указанный период на водных объектах погибли 6 человек.