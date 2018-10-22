Я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь, а после - импортированный, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался за предоставление приоритета теплоэлектростанциям, которые используют уголь украинской добычи. Такую позицию он высказал во время Часа правительства в Верховной Раде, пишет УНИАН.

"Мы должны 100% сжигать и производить наш украинский уголь, а дальше дефицит, который у нас возникает, компенсировать за счет импорта. Я считаю, что это правильно. Поэтому в данном случае я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь марки Г. Именно марку Г, а не антрацитовый, потому что антрацитовый сейчас временно не добываем. И дальше ситуация, если нам будет не хватать марки Г, значит, мы будем его импортировать", - отметил Владимир Гройсман в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов во время Часа правительства.

Премьер отмечает, что соответствующий проект решения уже зарегистрирован.

"Министерство топлива и энергетики уже зарегистрировало проект постановления. Я уже видел, по этой инициативе есть критика. Я не понимаю этих критиканов, когда речь идет о том, чтобы украинский уголь, в том числе из государственных шахт мы добывали. Это украинская экономика, это украинские зарплаты, это украинские ископаемые, это украинские отчисления в бюджет. Я считаю, что это абсолютно нормальный подход", - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондар обратился к главе правительства с просьбой обеспечить присутствие министров на комитетских слушаниях, посвященных вопросу предоставления приоритета украинском углю: "Я прошу вас сегодня обеспечить присутствие министров на комитетских слушаниях, которые состоятся в 14 часов, где будут подняты те и другие вопросы, и в том числе как раз по постановлению для приоритетности ТЭС, работающих на угле собственной добычи, отечественного".

По информации Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с 2016 годом почти в два раза - с $1,5 до $2,7 млрд. Крупнейшим поставщиком угля стала Российская Федерация, доля которой в импорте составила 56% ($1,522 млрд). С целью уменьшения зависимости украинской энергетики от российского антрацита Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), изменил Правила ОРЭ, установив приоритет включения энергоблоков, работающих на газовых марках угля, которые добываются в Украине (марка Г). Прежде всего должны работать блоки на марке Г, а те, что используют импортный антрацит, подключаться только в случае необходимости. По замыслу разработчиков, это создаст экономические стимулы генерирующим компаниям активизировать процесс переоборудования антрацитовых мощностей на газовую группу угля. Согласно действующему законодательству, инициатива Совета ОРЭ по предоставлению приоритета украинском углю должна получить разрешение Кабинета министров Украины.