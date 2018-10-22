ДТП с участниками "Дизель шоу": стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "Дизель студио" в Facebook.

"Жуткая авария принесла не мало горя актерам и команде "Дизель Студио", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров... На сегодняшний день стало известно, что:

1. У Жени Гашенко два перелома пальцев ног

2. У Максима Нелипы переломы двух рёбер и пальца ноги

3. У Александра Бережка два перелома на ноге

4. У Евгения Сморигина вывих пальца, разрыв связок и компресстоннный перелом позвонка.

5. Олегу Иванице зашивали язык.

6. Виктория Булитко получила множественные ушибы", - сказано в сообщении.

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20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

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Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни.