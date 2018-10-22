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22.10.18 11:05

ДТП с участниками "Дизель шоу": стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров

В результате аварии под Киевом, в которой погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, различные травмы получили еще шестеро актеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "Дизель студио" в Facebook.

"Жуткая авария принесла не мало горя актерам и команде "Дизель Студио", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров... На сегодняшний день стало известно, что:
1. У Жени Гашенко два перелома пальцев ног
2. У Максима Нелипы переломы двух рёбер и пальца ноги
3. У Александра Бережка два перелома на ноге
4. У Евгения Сморигина вывих пальца, разрыв связок и компресстоннный перелом позвонка.
5. Олегу Иванице зашивали язык.
6. Виктория Булитко получила множественные ушибы", - сказано в сообщении.

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ДТП с участниками Дизель шоу: стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров 01

20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

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Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни.

ДТП с участниками Дизель шоу: стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров 02

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