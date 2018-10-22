Пользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд

К такому выводу пришел Верховный Суд (ВС), рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица в таможню об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины, и на него был наложен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда..

"Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 г. ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим "транзит" заявил, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей. Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. Истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на Решение Конституционного Суда Украины № 1-рп / 2015, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украину, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч . 2 ст . 469 ТК Украины", - рассказали в ВС.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

"Как следует из обжалуемого постановления, основанием для его принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта - 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток), не вывез автомобиль, в то же время продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни. Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда Украины, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или находящихся на временном хранении под таможенным контролем или помещены в режим таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в указанных положениях Кодекса. При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным вывод суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины", - пояснили в Верховном Суде.

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