Потеряли население областного центра: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с марта

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов.

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: такое количество мигрантов соизмеримо с населением областного центра. Потеря трудовой силы приводит к заострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

"Уже сейчас мы знаем, что есть целые заводы, которые открываются, предлагают достаточно высокие заработные платы, но не могут найти работников. Вообще для инвесторов образованная, относительно дешевая рабочая сила в Украине всегда была преимуществом. Сейчас мы теряем свой главный ресурс – рабочие кадры. Такими темпами просто не будет кому развивать страну", - считает Белоус.

Отметим, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", - сказал Гройсман несколько месяцев назад.