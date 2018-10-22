Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообшил глава киевского управления СБУ Олег Валендюк.

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По его словам, во время досудебного расследования, которое проводилось следственным отделом Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области была получена информация о вербовке Нагорного ФСБ РФ.

Вербовка произошла еще в 2014 году в Москве. По заданию кураторов из ФСБ Нагорный должен был создать и развивать политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине.

Эта структура должна была принять участие в выборах и лоббировать и отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка в нашей стране.

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Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире Нагорного сотрудники СБУ обнаружили проект письма, адресованного президенту РФ Путину с призывом к последнему вмешаться в дела в Украине.

В течение 2-3 октября 2018 Нагорного и двух российских граждан задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области в сотрудничестве с Департаментом контрразведки СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе.