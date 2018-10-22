47,7% украинцев допускают возврат Крыма, каждый третий не верит в это, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

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Согласно обнародованным в понедельник в Киеве результатам опроса, 5,4% опрошенных считают, что Крым может вернуться в Украину в ближайшей перспективе, 42,3% - скорее всего может вернуться, но в долгосрочной перспективе, еще 20,1% - что скорое возвращение невозможно, а 15,5% - что возвращение абсолютно невозможно, так-так Крым утрачен Украиной навсегда. Еще 16,7% затруднились с ответом.

Среди тех, кто считает возможным возвращение полуострова (47,7%), 38,8% считают, что возобновление суверенитета Украины в Крыму возможно при условии изменения власти (президента) в России, 31,6% - "при условии значительного усиления санкций и давления на РФ со стороны международного сообщества", 31% - "при условии проведения реформ у роста благосостояния в Украине, что будет привлекать крымчан", 15,9% - "при условии сохранения действующего режима санкций и давления на Россию", 14,4% - "Крым сам вернется в Украину из-за ухудшения внутреннеполитической и экономической ситуации в России", 9,6% - "силовым способом, путем военного наступления Вооруженных сил Украины на территорию Крыма", 7,5% - "при условии требований граждан России", 0,8% - "другое", а 8,9% затруднились с ответом.

На вопрос, стоит ли признать аннексированный Крым российским в обмен на выход России из оккупированных территорий Донбасса и прекращения поддержки ею "ДНР" и "ЛНР", 52,7% опрошенных украинцев ответили отрицательно, ведь Крым это территория Украины, 13,1% - "нет, ведь Россия будет продолжать агрессивную политику в отношении Украины", 5,2% - "да, при условии выплаты Россией компенсаций за потерянное в Крыму имущество", 10,8% - "нужно соглашаться на любые предложения, которые приведут к миру, даже за счет Крыма", 0,3% - "другое", а 17,9% было сложно ответить.

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Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.