Следственные эксперименты на Институтской под угрозой из-за строительства Музея Майдана, - Горбатюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал журналистам руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, 24 октября будет известен победитель тендера на строительство музея, а вскоре начнется его строительство.

"Мы не можем начать на этом участке проведение следственных экспериментов. Приостановить строительство также не можем... Поэтому есть угроза, что просто начнется строительство и эксперименты не будут завершены", - сказал он.

Горбатюк рассказал, что в июле прокурор издал постановление о запрещении менять ландшафт по улице Институтской до завершения проведения следственных экспериментов, однако заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила это постановление. В дальнейшем прокурор обратился в Печерский райсуд с ходатайством о наложении ареста на участок по улице Институтской до завершения следственных экспериментов. Горбатюк утверждает, что в судебном заседании судья Печерского райсуда Роман Новак сказал прокурору, что удовлетворяет его ходатайство об аресте участка. В тоже время уже в официальном решении суда было указано об отказе в удовлетворении этого ходатайства.

"Теперь возникла ситуация, когда уже через десять дней могут начаться работы по строительству музея, а до настоящего времени строительство не перенесено для того, чтобы мы могли провести качественные следственные эксперименты", - отметил руководитель Управления спецрасследований.

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"Сложилась практически безвыходная ситуация, потому что нам не могут четко объяснить, кто принимает такое решение. Когда мы обращались в КГГА, то нам объяснили, что якобы на это нет согласия генпрокурора. Заместитель генпрокурора мне говорит, что генпрокурор не против. Но, к сожалению, наши следственные действия тормозятся, поэтому я обращаюсь в КГГА и к генеральному прокурору с тем, чтобы принять меры, чтобы мы могли завершить проведение следственных экспериментов", - сказал Горбатюк.

По его словам, для завершения следственных экспериментов на участке по улице Институтской понадобится по меньшей мере 16 дней.

"Здесь погибли восемь человек, ещё не менее восьми получили огнестрельные ранения. Если качественный следственный эксперимент - это один день, то ежедневной работы нужно не менее шестнадцати дней. Кроме того, на следственном эксперименте должен быть судебный медик, медик-криминалист, судебный баллист, геодезисты и соответственно это может усложнять процедуру", - объяснил Горбатюк.

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Как сообщалось, в начале июля текущего года прокурор издал предписание о запрещении строительства Музея Революции достоинства по улице Институтской в Киеве.

Горбатюк объяснил, что предписание будет действовать в течение 2-3 месяцев до завершения следственных экспериментов. Позднее стало известно, что заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила предписание прокурора о временном запрещении строительства музея.

Международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства".

В марте 2017 года Президент Петр Порошенко узаконил предоставление земли под "Музей Революции достоинства".