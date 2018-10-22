Тарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя вопрос увеличения цен на газ и развития дальнейшей ситуации.

Глава Правительства напомнил, что вопрос подорожания газа больше года стоял в повестке дня переговоров с Международным валютным фондом, который сейчас является одним из крупнейших и важнейших финансовых партнеров Украины. Вместе с тем, начальным требованием увеличения цены был показатель в 60%. В течение последних 15 месяцев Правительство сделало все, чтобы снизить это требование до 23,5%. Более того, правительство посчитало возможности предоставления адресной помощи - субсидий для тех, кто не сможет платить полную цену.

И вот наступает момент для ответственной политики тарифообразования на местах.

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"Мы тратим большую часть денег на тепло и горячую воду. А кто это производит? Теплокоммунэнерго. А кому они принадлежат? Муниципалитетам. То есть в большинстве своем - это не государственная собственность, - сказал Гройсман. - Теперь тарифы. В каждом тарифе есть составляющая - газ, зарплаты, налоги, доставка и тому подобное. И здесь важно, в каком состоянии те же котельные. Если в одной котельной КПД 65%, а в другой, новой - 98%, разница в объемах потребления газа? Будет!"

Глава правительства подчеркнул, что задача местной власти не только "туи высаживать", но и глубоко погружаться в коммунальные проблемы городов и общин.

"Надо инвестировать в новые котельные, новые системы транспортировки энергоресурсов, утеплять дома, вкладывать в энергосбережение. Тогда потребления будет и сам счет будет меньше! - отметил Гройсман. - Ответственность (власти) важна. И я готов помогать местному самоуправлению".