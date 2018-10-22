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22.10.18 13:25

Информация о том, что прокуратура Киева является инициатором полной проверки е-декларации Трубы является неточной, - пресс-служба

Информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы является неточной.

напк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева

"В связи с распространением НАПК сообщения о начале полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований на основе письма прокуратуры города Киева сообщаем следующее. В сентябре текущего года в прокуратуру города Киева поступило обращение от физического лица относительно проверки образа жизни руководителя Государственного бюро расследований Р. Трубы. По результатам рассмотрения указанного обращения достаточных данных для внесения сведений в Единый реестр не было установлено. В связи с этим, согласно закону, данное обращение было перенаправлено письмом в НАПК по принадлежности, как в компетентный орган, уполномоченный рассматривать и давать ответы по этим вопросам. Исходя из вышеизложенного, информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований является неточной, поскольку указанное письмо не может быть основанием для проведения такой проверки", - говорится в заявлении.

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Информация о том, что прокуратура Киева является инициатором полной проверки е-декларации Трубы является неточной, - пресс-служба 01

Ранее стало известно, что НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой.

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