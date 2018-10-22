Осенью за украинцами "охотятся" не только насморк и простуда, но и ухудшается протекание многих хронических заболеваний, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Осенью нас "охотятся" не только насморк и простуда, ухудшается также протекание многих хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. У многих происходит обострение такого распространенного заболевания как артериальная гипертензия - гипертонического криза", - написала она.

Так, Супрун напомнила, что гипертонический криз - это внезапное и значительное повышение артериального давления от базового уровня. Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД (как правило> 180 и / или 120 мм рт.ст.), которое осложняется смертельно опасными состояниями. В частности развитие мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких. Важно, что не только очень высокий уровень артериального давления, но и степень его роста может стать причиной развития тяжелых осложнений артериальной гипертензии.

"Запомните эти симптомы. Если заметите их у себя или ваших близких - немедленно звоните 103:

- интенсивной боли или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца

- нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица

- интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройствами зрения

- тошнота и рвота

- одышка

- судороги

- отсутствие сознания

- выраженные тревожные расстройства", - написала она.

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Супрун добавила, что в большинстве случаев понадобится госпитализация для уточнения диагноза и лечения.

"Однако, чаще случается, что значительное внезапное повышение артериального давления сопровождается головной болью, головокружением, ощущением тревоги, сердцебиением. Зато вышеперечисленные симптомы отсутствуют. Такие состояния не требуют вызова скорой и могут лечиться амбулаторно. Для снижения давления используются антигипертензивные препараты в таблетках.

Лучшим способом предотвращения гипертонических кризисов - эффективное взаимодействие с врачом. Только специалист может подобрать эффективное лечение, которое поможет контролировать болезнь. Не менее важно соблюдение здорового образа жизни: необходимо отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и ограничить соль в рационе до 5 г в сутки.

Не забывайте самостоятельно измерять давление, чтобы вовремя выявить его рост и обратиться к врачу!", - подчеркнула и.о.главы Минздрава.

Кроме того Супрун напомнила, что любой пациент в Украине, который имеет сердечно-сосудистое заболевание, может воспользоваться программой "Доступные лекарства" (http://moz.gov.ua/dostupni-liki.). Благодаря которой пациенты, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут регулярно принимать нужные лекарства бесплатно или покупать их с существенной скидкой.

Также в Украине действует программа неотложного стентирование - при острых состояний государство оплачивает установление стента пациента (https://goo.gl/QZe2nB).







