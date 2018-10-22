Суд отпустил по "закону Савченко" участника избиения евромайдановцев в метро Харькова в апреле 2014 года

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 (массовые беспорядки. - Ред.) УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет 5 месяцев и 4 дней лишения свободы. Срок отбывания наказания считать со дня избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть с 01 февраля 2016 года", - говорится в документе.

В документе также указано, что с учетом так называемого "закона Савченко", по которому день предварительного заключения засчитывается как два дня отбывания наказания, обвиняемый наказание отбыл и должен быть немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ВИДЕО

В мотивировочной части документа указано, что обвиняемый был в группе людей, напавших на евромайдановцев на ступеньках выхода из метро "Университет". Он не меньше двух раз ударил ногой упавшего от побоев евромайдановца, а затем дважды ударил его палкой. Продолжить избиение ему помешали представители "Красного креста".

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд учел это, а также раскаяние и частичное возмещение нанесенного ущерба, как смягчающее обстоятельство.

Представитель потерпевшего просил суд обязать обвиняемого выплатить компенсацию за материальный ущерб в сумме 3 тыс. грн и за моральный в сумме 20 тыс. грн. Однако суд счел, что потерпевшим не предоставлено достаточных доказательств в подтверждение суммы возмещения в заявленном размере, а размер морального вреда, нанесенного пострадавшему, завышен. Поэтому суд частично удовлетворил гражданский иск и обязал обвиняемого выплатить потерпевшему евромайдановцу 1 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.

На решение суда может быть подана апелляция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговоренный судом на Черкасщине к 6 годам террорист "ЛНР", россиянин Марчуков выйдет через месяц по "закону Савченко"