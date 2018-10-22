Экзамены для кандидатов в Антикоррупционный суд назначены на 12 и 14 ноября, - ВККС

Такое решение приняли члены Высшей квалификационной комиссии судей во время заседания 18 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

На 12 ноября назначено тестирование для кандидатов в новый суд, на 14 ноября - практическое задание.

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Собеседования с кандидатами, которые пройдут два первых этапа конкурса, ВККС планирует на декабрь этого - январь следующего года.

Кроме этого, ВККС проверяет кандидатов в Высший антикорсуд на соответствие требованием к судьям этого суда, предусмотренным в законодательстве. По состоянию на 18 октября, на 27 мест в Антикоррупционном суде претендует 215 кандидатов. На 12 мест в Апелляционную палату - 97 кандидатов.

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30 кандидатов по разным причинам уже выбыли из конкурса.