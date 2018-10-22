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22.10.18 14:20

Новая партия восстановленных РСЗО "Ураган" передана ВСУ после испытаний. ВИДЕО

ГП "Шепетовский ремонтный завод", который входит в концерн "Укроборонпром", завершил ремонт новой партии 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, во время ремонта были востановлены все системы и узлы РСЗО "Ураган". Машины переданы ВСУ после проведения испытаний.

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"Это одна из самых больших и дальнобойных систем залпового огня, состоящая на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно попадут в цель на растоянии до 35 км. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" - написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети.

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Новая партия восстановленных РСЗО Ураган передана ВСУ после испытаний 01

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