Соглашение с ЕС по условиям Brexit готово на 95%, - Мэй

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пойдет речь в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед нижней палатой парламента 22 октября, пишет CNN.

В обнародованном заявлении Мэй сказано: "95 % (вопросов. - Ред.) соглашения о выходе и протоколов к нему сейчас решены".

Среди вопросов, которые до сих пор несогласованы между Лондоном и Брюсселем, остается ирландская граница. Мэй опирается на предложения ЕС, чтобы Северная Ирландия оставалась в Таможенном союзе.

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Отмечается, что выступление Мэй перед законодателями проходит через несколько дней после масштабного марша за второй референдум о Brexit в Лондоне в субботу. По словам организаторов, в нем приняли участие 670 тысяч человек.

В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что второго референдума относительно выхода страны из ЕС не будет. По словам Мэй, она хочет добиться "хорошей сделки", которая будет работать на Великобританию. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.