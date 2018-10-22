В 2008-2013 годах госдолг Украины вырос на 50 млрд долларов, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя вопросы текущей долговой ситуации.

Он напомнил, что текущий и следующий годы считаются пиковыми, учитывая выплаты по долгам 2008-2013 годов. Именно в тот период государственный долг вырос на 50 млрд долл., что равно годовому бюджету страны. При этом за тот период страна не получила никаких изменений, средства были потрачены, а объем выплат только по процентам именно из-за такого роста сейчас составляет 5 млрд долл. ежегодно.

"Мы закладываем (суммы обслуживания долга) в бюджет. Но этого недостаточно. Треть бюджета (в следующем году) - 417 млрд грн - мы должны вернуть кредиторам. Можем самостоятельно это сделать? Нет. Что нужно? Выход на международные рынки, там перекредитовались, отдали часть и уменьшили нагрузку, в том числе по процентам. Тогда мы выстраиваем 10-летнюю стратегию роста экономики и выплаты долга. Моя стратегия в том - чтобы отдать долги, чтобы они нас не сдерживали", - сказал Гройсман.

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Сотрудничество с Международным валютным фондом - один из инструментов достижения цели выхода на рынок и внедрения эффективной долговой политики. Альтернатива этому пути, уверен глава правительства, - дефолт и банкротство страны со стремительным обесцениванием доходов и инфляцией.

"И когда сегодня кто-то говорит, что надо отказаться (от сотрудничества и избежать дефолта), я спрашиваю: а можно подробно (рассказать, как это сделать)?" - добавил Гройсман.

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