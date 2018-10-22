"Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Как Президент я поставил Правительства очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил Глава государства, комментируя решение правительства.
Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.
"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул Порошенко.