"Мы должны защитить людей", - Порошенко потребовал от Кабмина расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Как Президент я поставил Правительства очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил Глава государства, комментируя решение правительства.

Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.

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"Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете", - подчеркнул Порошенко.