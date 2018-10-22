Кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать военный сценарий возвращения Крыма, - первый замминистра информполитики Джапарова

"Мы все говорим о политическом давлении, дипломатическом давлении, санкциях, экономическом давлении - это рамка, от которой мы сегодня отталкиваемся", - сказала Э.Джапарова на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, отметила она, все усилия упираются "в одну стену, под названием "позиция Российской Федерации", с которой такие инструменты не работают.

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По мнению первого замминистра, это важный вопрос, который должны развивать украинские эксперты.

"В коммуникации очень важно иметь видение, что будет дальше, и это как раз вопрос к экспертам. Так как мне кажется, что, кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, как минимум, учитывать военный сценарий возвращения Крыма, так как мы не знаем, какая конъюнктура будет в самой Российской Федерации", - добавила Э.Джапарова.

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Она подчеркнула, что варианты возвращения Крыма не только дипломатическим путем "должны быть артикулированы в украинском обществе на уровне экспертной среды".