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22.10.18 15:01

Отопительный сезон начался во Львове

Во Львове в понедельник, 22 октября, начался отопительный сезон для населения.

Отопительный сезон начался во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гвоорится в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

Как указано в нем, отопительный сезон для населения начат на основании распоряжения городского головы Львова.

"По прогнозам синоптиков с сегодняшнего дня температура воздуха снижается, и чтобы не допустить чрезмерного охлаждения жилых домов и обеспечить комфортную температуру в квартирах горожан, принято решение начать отопительный сезон для населения и других категорий потребителей 22 октября", - цитирует пресс-служба горсовета заместителя городского головы Львова по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

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Для бюджетных учреждений отопительный сезон начали 10 октября на основании обращений от руководства учреждений и организаций.

Два коммунальных предприятия – "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго" подают тепло в 2154 жилых дома, 240 школ и детсадов и 52 медучреждения.

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