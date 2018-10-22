"Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - сказал Песков журналистам на просьбу пояснить, что имел в виду россиский президент. Он добавил, что в российской доктрине о ядерном оружии "право на первый удар не зафиксировано".
"Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия, и вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что Путин именно об этом и говорил, выступая на пленарном заседании Валдайского форума, "но более емкими словами".
"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное - это все аллегория", - сказал Песков.
Напомним, Президент РФ заявил 18 октября на Валдайском форуме в Сочи, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар.