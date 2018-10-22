Константинополь должен извиниться за Украину, - РПЦ

Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, когда он осознает "ошибочность" своих действий в Украине и принесет извинения. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине, но все может разрешиться, если "Константинополь встанет на путь диалога".

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Волков добавил, что РПЦ намерена и далее "стоять в истине", и единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

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Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.