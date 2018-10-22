Путин ввел санкции против Украины

Об этом говорится на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ.
Обоснованием специальных экономических мер названы "недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
В указе от всех юридических и физических лиц - резидентов РФ требуется "в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры".
Санкционный список и ограничительные меры поручено определить правительству России.
Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц РФ.