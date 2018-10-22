В Конституционном суде находится около 300 жалоб госслужащих, в основном относительно соцзащиты, - представитель Рады в КС

"В Конституционном суде находится порядка 300 жалоб госслужащих. Больше всего относительно социальной защиты", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" после пресс-конференции на тему: "Презентация второго издания научно-практического комментария к закону Украины "О государственной службе", передает Цензор.НЕТ.
А.Селиванов подчеркнул, что 16 из них уже проходят открытые слушания.
По его мнению, данные жалобы являются обоснованными, так как они направлены на материальное состояние, в первую очередь, тех, кто пошел в отставку с госслужбы, в частности в вопросе пенсионного обеспечения и социальной защиты.