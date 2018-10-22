"У русских братьев нет другого выбора", - Варфоломей подчеркнул неизбежность выполнения решений Константинополя

Об этом он сообщил на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Orthodoxia.info.

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Варфоломей подчеркнул, что привилегии Константинополя основаны на решениях и канонах Вселенских соборов и являются обязательными для всех в православии.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, принятым Вселенским патриархом, потому что у них нет другого выбора", – отметил Варфоломей.

Он заявил, что знает о существовании "хорошо оплачиваемых статьей" и о "черной пропаганде" с российской стороны, направленной против Вселенского патриархата.

"Бог дал нам два уха, чтобы слушать со всех сторон", - резюмировал Варфоломей.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

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Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.