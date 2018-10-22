Суд арестовал Нагорного до 30 ноября без права внесения залога

Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения для бизнесмена Тимофея Нагорного, бывшего мужа олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой перевели в закрытый режим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Такое решение было принято по просьбе прокуратуры, чтобы прокурор мог в судебном заседании рассказать о результатах следственно-розыскных действий. Адвокат Нагорного также сообщила, что в закрытом режиме расскажет, почему защита считает необоснованным подозрение в госизмене. После пояснений прокурора, адвоката и Нагорного суд закрыл заседание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Ранее, выступая в судебном заседании, подозреваемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный не стал отрицать, что писал президенту РФ Владимиру Путину, но отрицает обвинения в госизмене.

"Я не только Путину письма писал", - сказал Нагорный.

Он отметил, что как общественный деятель писал письма лидерам разных стран.

"Сторона обвинения берет только сторону моих взаимоотношений с Россией", - сказал он.

Нагорный заявил, что не был завербован и никаких обязательств с иностранными спецслужбами не подписывал.

Подозреваемый считает, что против него организована провокация. Он заверил, что не намерен скрываться от следствия и заявил о давлении. "Я не буду скрываться от суда и следствия несмотря на то что, на меня оказывается огромное давление", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российского адвоката, который за деньги обещал повлиять на Интерпол, арестовали с залогом в 15 млн гривен

В результате, Апелляционный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене бизнесмену Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отменить решение суда об аресте до 30 ноября с возможностью залога. Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога, и взять Нагорного под стражу в зале суда.

Напомним, 4 октября Печерский суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тыс. грн. 11 октября Нагорный внес залог и вышел на свободу. В СБУ сегодня заявили, что Нагорный, по их информации, должен был создать в Украине пророссийскую политическую силу, которая бы лоббировала интересы России и русского языка, выступала против вступления в ЕС и НАТО.