C 1 ноября вырастут тарифы на фиксированную телефонию, - НКРСИ

"Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года… и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года", - отмечается в сообщении регулятора, передает Цензорэ.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Публикация обновленных предельных тарифов состоится 30 октября в бюллетене "Официальный вестник Украины" № 83.

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Второй этап повышения предельных тарифов на фиксированную телефонию запланирован на 1 января 2019 года.

Как сообщалось, в августе НКРСИ утвердила двухэтапное повышение тарифов на фиксированную телефонию на 9-27% в 2018-2019 годах. Ранее "Укртелеком" обратился в НКРСИ с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.