Для печатных СМИ могут ввести языковые квоты, - Сюмар

Об этом заявила на брифинге председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас включились в подготовку поправок к законопроекту о языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык для печатных изданий... Мы приучили людей читать на русском, и контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и если туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, тогда мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя. Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы отрасль имела возможность выжить и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу. Это на сегодняшний день важная задача, и мы думаем, каким образом ее лучше сделать. Будет ли это просто период 2-3 года, когда они вынуждены будут перейти, или это будет поэтапное внедрение: в первый год - 25% на украинском, 2 год - 35% и т. д." - сказала Сюмар.

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Также она отметила, что будет вносить поправку относительно языков Европейского Союза.

"То, что печатается на официальных языках Европейского Союза, должно быть исключением. Потому что если мы интегрируемся в Европу, то должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, наши ученые, любой мог почитать периодическую печать и на английском, и на немецком, и на французском. И чем больше у нас таких изданий будет издаваться, тем лучше в целом для Украины", - подчеркнула глава комитета.

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