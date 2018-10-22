Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Выход США из ДРСМД означает, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку этих систем в дальнейшем. А если эти системы разрабатываются, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области", - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.