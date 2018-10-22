Минкульт внес российских актеров Алферову и Ярмольника в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Обновленный список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности был опубликован сегодня на сайте Минкульта, передает Цензор.НЕТ.

"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - объяснили в Минкульте, и опубликовали обновленный по состоянию на 22 октярбя перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

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Теперь в него входят 144 человека. 22 октября в данный список были добавлены российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

Стоит отметить, что на сайте "Миротворец" Ярмольник присутствует в разделе "Чистилище", куда попал за "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду".