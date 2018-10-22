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22.10.18 17:29

НАПК подготовило для каждой силовой структуры отдельный порядок проверки деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) разработало и направило на согласование проекты порядков проверки деклараций представителей силовых структур отдельно для каждого такого органа.

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Об этом сообщил председатель Национального агентства Александр Мангул, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

"У нас на сегодня есть десять таких силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. У НАПК будет возможность проверять эти декларации после утверждения Национальным агентством соответствующего порядка по согласованию с этими органами, который позволит проводить проверку, не раскрывая информацию о принадлежности таких лиц к этим органам. В пятницу мы направили предложения об утверждении десяти порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, учитывать специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускоренно и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц", - отметил глава НАПК.

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Напомним, что в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" в отношении лиц, которые принадлежат к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну, в частности, в военных формированиях и государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность, а также лиц, претендующих на занятие таких должностей, меры финансового контроля осуществляются в порядке, определяемом Национальным агентством по согласованию с указанными органами (формированиями).

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