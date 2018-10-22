"Киевпастранс" и "Укрзализныця" обвинили друг друга в утреннем сбое работы городской электрички

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба "Киевпастранса" в частности заявила, что сегодня, 22 октября, с 08:15 до 9:05 было заблокировано движение электропоездов городской электрички посторонними лицами на станции "Троещина-2" по причине несоблюдения графика движения.

"Киевпастранс" утверждает, что график движения электропоездов регулируется диспетчерами УЗ, который предоставляет приоритет в движении скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам.

Кроме того, предприятие сообщило, что переданные "Укрзализныцей" поезда серии ЕР9м постоянно требуют планового и внепланового ремонта, который в порядке очереди выполняет только моторвагонное депо Фастов-1.

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В свою очередь "Укрзализныця" считает, что проблема заключается не в графике, а в нехватке локомотивных бригад КП "Киевпастранс". По этой причине 22 октября на маршрут вышли только семь составов, а не девять.

"Заявка на количество поездов КП "Киевпастранс" ежесуточно согласуется с "Укрзализницей". График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме. В частности, графиком движения городских электропоездов в Киеве предусмотрено ежедневное курсирование девяти электропоездов в рабочие дни и шести - в выходные", - сказано в сообщении.

"Укрзализныця" также предложила киевским властям купить новые электрички вместо подержанных ЕР9м. В таком случае те составы, которые используются "Киевпастрансом", будут переведены в пригородное сообщение.