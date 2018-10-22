"Вы хоть на очередное дойдите", - Ирина Геращенко ответила на требования провести внеочередное заседание Рады

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Так мило, когда депутаты, которые хронически прогуливают пленарные недели, месяцами не появляются в сессионном зале, не голосовали за ключевые законы и ни разу не были на заседании своего комитета, требуют проведения внеочередной сессии. Да вы хоть на очередную дойдите", - написала она.

Геращенко отметила, что готова принять участие во внеочередной сессии, если для ее проведения соберут необходимые 150 подписей нардепов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что лидер РПЛ Олег Ляшко требует созвать внеочередное заседание Рады.

22 октября партия "Батькивщина" также выступила за созыв внеочередного заседания парламента, чтобы "остановить повышение тарифов".