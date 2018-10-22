В киевском метро распылили неизвестное вещество, нескольким пассажирам стало плохо, - ТСН

В киевском метрополитене около десяти человек пострадали от распыления неизвестного вещества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Люди спускались по эскалатору на платформу, когда у них вдруг начало першить в горле, стало трудно дышать, и начался сильный кашель и головокружение.

По словам очевидцев, началась паника, люди побежали против движения эскалатора. Кто-то перепрыгивал на другие лестницы, которые двигались вверх. Никакого запаха не было.

По версии полицейских, компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержимое. Сейчас их разыскивают.

Метрополитен работает в штатном режиме. Тем, кто закашлялся и испугался, наверху первую помощь оказали медики. Угрозы для их здоровья нет.

"Кашель. Ты не можешь дышать и сразу мгновенно потребность кашлять, откашливать, что у тебя в легких. Паника возникла. Сейчас я чувствую себя абсолютно нормально", – рассказала одна из пострадавших.

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