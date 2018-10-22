ГБР выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР, 19 должностей остались вакантными.

"Члены Конкурсной комиссии №2 в течение 17 и 18 октября выбирали победителей. Протокол заседания обнародован сегодня, 22 октября. Все победители должны пройти психофизиологическое исследование с применением полиграфа, а те, кто претендует на должность следователя - также специальную проверку государственными органами. Соответствующая работа уже начата", - говорится в сообщении.

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Выбором следователей завершился конкурс на 455 должностей в семь территориальных управлений ГБР, который продолжался с апреля этого года. Всего выбран 351 победитель, 104 должности остались вакантными.

Конкурсная комиссия №2 получила более 10 тысяч пакетов документов от кандидатов. До этапа собеседований допущены 1697 кандидатов. В частности, на должности следователей - 1118 кандидатов.

"Мы настроены в ноябре принять на работу следователей, которые пройдут специальную проверку и не получат негативных выводов полиграфологов. Окончательное решение будут принимать руководители территориальных управлений", - сообщил Роман Труба.

Напомним, Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, а не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.

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Был объявлен конкурс на 455 должностей в семь территориальных управлений. 18 июля внешняя комиссия завершила конкурс на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований, отобрав 27 кандидатов. 23 июля объявлен конкурс на 44 руководящие должности центрального аппарата Госбюро расследований.

Внутренняя конкурсная комиссия ГБР определила 75 победителей на должности следователей в организации, они будут назначены после прохождения проверок.

20 августа конкурсная комиссия определила 14 победителей конкурса на должности заместителей директоров территориальных управлений ГБР. Уже выбраны победители на 67 руководящих должностей. 4 сентября были назначены на должности 5 заместителей директоров территориальных управлений.