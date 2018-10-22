Цена на газ может еще вырасти до конца года, - нардеп от БПП Винник

К концу 2018 года цена на газ для населения может еще раз вырасти. Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ЮА.

"Это повышение не последнее. Думаю, до конца этого года мы увидим еще одно", - сообщил Винник.

Он отметил важность создания единой базы данных потребителей газа.

"Эта информация скрыта в коммерческих облгазах, газоснабжающих компаниях. Мы полтора года пытаемся обязать коммерческих поставщиков газа – облгазы – предать эту информацию в НАК Нафтогаз... Законопроект... был провален руками Радикальной партии по указанию, наверное, Фирташа, который контролирует большинство облгазов в государстве ", – сказал Винник.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

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