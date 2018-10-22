Новый глава МИД Чехии Петричек отверг возможность отмены евросоюзных санкций против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Мы не хотим никаких альтернатив для либеральной демократии или управляемой демократии или тоже нелиберальной демократии", - сказал глава МИД Чехии в понедельник. По его словам, он не будет избегать критических мыслей в этом деле также среди государств Вышеградской группы, в состав которой, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия.

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Петричек назвал Чехию частью "союза мультилатералистов", который продвигает министр иностранных дел Германии Гейко Маас. "Мы хотим активно развивать либеральный мировой порядок. Мы будем союзниками Германии в этом", - сказал он.

По словам издания, Петричек "четко отмежевался от популистских и евроскептических взглядов", в которых обвиняют президента Чехии Милоша Земана и премьера этой страны Андрея Бабиша.

Петричек также решительно отверг возможность отмены евросоюзных санкций против России, чего хочет Земан, поддерживая "общую европейскую позицию". По его мнению, Москва не выполнила условия, которые позволят отказаться от введенных против нее ограничений в связи с ее политикой в ​​отношении Украины.

В вопросах миграции новый глава чешской дипломатии не сказал об отказе от временной политики Чехии. Как и другие государства Вышеградской группы, не соглашаются на разделение беженцев между государствами ЕС, Чехия против обязательной системы квот.

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