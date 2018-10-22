Желание России вмешиваться в дела США невозможно терпеть, - Болтон

Желание РФ вмешиваться в дела США вызывает недоверие к России, терпеть это невозможно, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс"

Помощник президента США по национальной безопасности усомнился в эффективности российского вмешательства в американские выборы.

"Нашим российским коллегам я сегодня сказал, что я не думаю, что вмешательство их в наш избирательный процесс имело какой-то реальный эффект", – сказал Болтон журналистам.

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Тем не менее, представителя США возмущает сам факт того, что Россия пытается вмешиваться во внутренние американские дела.

"Само желание вмешиваться в наши дела вызывает недоверие к россиянам, к России. И я считаю, что это невозможно терпеть, это не должно быть допустимо", – сказал он.

По словам Болтона, сегодня на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, говорили в том числе и об обвинениях в адрес россиянки Елены Хусяйновой. Американские прокуроры считают ее бухгалтером "фабрики троллей", работающей не только в американском, но также в европейском и украинском интернет-пространстве.

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