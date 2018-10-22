Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при на кинофестивале в Варшаве и поборется за "Оскар-2020"

В рамках фестиваля и состоялась мировая премьера ленты, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино.

Вместе с наградой "Штангист" получил право побороться за "Оскар" 2020 года.

34-й Варшавский международный кинофестиваль проходил с 12 по 21 октября. Кроме фильма "Штангист", в программе документального кино была представлена ​​картина "Какофония Донбасса" режиссера Игоря Минаева, а в внеконкурсных программах показали мистическую драму "Эфир" Кшиштофа Занусси и дебютную картину Марыся Никитюк "Когда падают деревья". Все эти картины созданы при финансовой поддержке Госкино.