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22.10.18 22:43

Украинский фильм "Штангист" получил Гран-при на кинофестивале в Варшаве и поборется за "Оскар-2020"

Созданный при поддержке Госкино Украины фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил Гран-при в конкурсной программе короткометражных фильмов 34-го Варшавского международного кинофестиваля.

кинофестиваль,варшава

В рамках фестиваля и состоялась мировая премьера ленты, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино.

Вместе с наградой "Штангист" получил право побороться за "Оскар" 2020 года.

34-й Варшавский международный кинофестиваль проходил с 12 по 21 октября. Кроме фильма "Штангист", в программе документального кино была представлена ​​картина "Какофония Донбасса" режиссера Игоря Минаева, а в внеконкурсных программах показали мистическую драму "Эфир" Кшиштофа Занусси и дебютную картину Марыся Никитюк "Когда падают деревья". Все эти картины созданы при финансовой поддержке Госкино.

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