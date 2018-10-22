Без тотальной милитаризации трагедии в оккупированной Керчи можно было избежать, - Бабин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире на" Прямом "заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Без тотальной милитаризации полуострова, когда там из детсадов все ходят в униформе, учатся убивать сначала в виде игры, когда в Крыму с каждой автобусной остановки громкоговорителем каждые полчаса рассказывают об угрозе теракта, когда в новостях постоянно читаете о новых екстримистив и террористов, об освободительной борьбу РФ против всего мира - это не может не повлиять на психику и мы знаем, что забрасывают лицу, сие, в частности это фанат Новороссии, это фанат российского президента, то есть ситуация очень печальная ", - сказал постпред.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.