Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю, - Reuters

Президент США Дональд Трамп угрожает создать ядерный арсенал, предназначенный для противодействия России и Китаю. Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, американский лидер еще раз повторил обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о ядерных ракетах средней и малой дальности.

Кроме того, он предупредил, что США намерены наращивать свой арсенал ядерного оружия, чтобы оказать давление на Россию и Китай.

Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и КНДР.

Россия и США при этом владеют 93% мирового ядерного потенциала.

Часть американских ядерных бомб находятся на территории пяти стран-членов НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.