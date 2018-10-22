Соглашение о ядерном оружии не функционирует из-за агрессивных действий России, в частности, относительно Украины, - Чапутович

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заверил, что Польша хочет, чтобы переговоры об укреплении американского присутствия в Польше были прозрачными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Министр Чапутович не соглашается с позицией Москвы, которая утверждает, что постоянное присутствие американских войск в Польше будет нарушением соглашения между Россией и НАТО.

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"Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия. Иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада. Это Россия нарушает это соглашение, в том числе и тем, что проводит несогласованные военные учения на границе с Альянсом. А значит, нельзя нарушить то, что уже нарушено. На мой взгляд, этот аргумент не применим", - подчеркнул глава МИД Польши.

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