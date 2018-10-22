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22.10.18 23:52

Семьи Героев Небесной Сотни согласились на перенос мемориала для проведения экспертиз, - Горбатюк

Семьи Героев Небесной Сотни согласились не то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

Семьи Героев Небесной Сотни согласились на перенос мемориала для проведения экспертиз, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи провели ряд необходимых экспертиз, но не могут этого сделать в "пятачке", где расположен временный мемориал. Горбатюк отметил, что именно на этом месте было больше убитых и раненых во время Евромайдана.

"С пониманием того, что эта ситуация может вызвать резонанс может вызвать возмущение, мы получили согласие от семей Небесной Сотни (на перенос мемориала - ред.)", - рассказал Горбатюк.

Ранее Горбатюк заявил, что игнорирование Киевом просьбы о переносе мемориала затягивает следствие по делам Майдана.

В КГГА ответили, что не могли перенести мемориал, поскольку он не находится на балансе города.

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