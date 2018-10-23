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23.10.18 00:52

В своем ответе Семочко солгал или сманипулировал фактами семь раз, - "BIHUS.info". ВИДЕО

Замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко дал интервью со опровержением расследования "Наших Грошей" в отношении имущества и российских паспортов его семьи. В ходе интервью он солгал или сманипулировал менее 7 раз.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в новом сюжете прогрммы BIHUS.info, где журналисты анализирую видеответ Семочко на их расследование о гражданстве его жены и его доходах. 

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

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