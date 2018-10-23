Бюджет выдержит предоставление субсидий для 7 млн семей, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, ос ссылкой на "Укринформ", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

"То есть эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантив, а чтобы это было справедливо", - сказал Гройсман.

По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на субсидии, автоматически получат переназначения.

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Напомним, комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом президент заметил, что больше всего "нахватались кредитов" именно те политические силы, которые сегодня "громче всех "защищают" простой люд". По его информации, общее долговое наследие, "нагулянное" в 2007-2013 годах, составляет 54 миллиарда долларов.

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