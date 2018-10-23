Детонация боеприпасов на арсенале в Ичне 22 октября не наблюдалась, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 19:00, 22 октября, на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Согласно утвержденному Премьер-министром Украины Плана пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории. Пожарно-спасательными подразделениями была организована работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков 12 заправок (108 тонн воды), всего с начала работ - 272 заправки (2449 тонн воды) и наполнения пожарного водоема (объемом 200 м. Куб.).

Для проведения работ привлекались 4 отделения пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах и пожарная насосная станция.

Организовывалось дежурство 4 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 400 человек и 104 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 212 человек и 61 ед. техники. Координацию привлеченных сил и средств, оказание помощи населению осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины".

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").