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23.10.18 07:12

Trident Juncture: в Норвегии пройдут масштабные учения НАТО с участием 50 тысяч военнослужащих

Многонациональные учения НАТО Trident Juncture, который стартуют в Норвегии 25 октября, призваны проверить способности НАТО планировать и проводить крупную операцию коллективной обороны, повысить уровень взаимодействия союзников на тактическом уровне и их способность противостоять любой угрозе.

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Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом "Укринформу" сообщили из пресс-центра оперативного штаба учений.

"Trident Juncture демонстрирует наши надежные возможности, вместе мы сдерживаем потенциальных противников. Все наши 29 стран-членов НАТО будут участвовать в учениях вместе с нашими партнерами из Швеции и Финляндии, и мы в восторге от этого", - сказал адмирал ВМС США Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке старший военачальник альянса, наблюдающий за этими учениями.

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В маневрах, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции, принимают участие около 50 тысяч солдат, в том числе более 14 тыс военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн".

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