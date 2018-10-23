Враг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты, без применения вооружения запрещенного минского договоренностям, 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела террористами Золотого-4. ФОТОрепортаж

"Опорный пункт наших войск неподалеку от Счастья подвергался огневому воздействию из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, в течение суток троих оккупантов уничтожено и двое ранены.

"С начала текущих суток, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали", - добавили в штабе ОС.